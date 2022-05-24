الجيش الكاميروني يقضي على أربعة مسلحين غرب البلاد

أعلن الجيش الكاميروني القضاء على أربعة مسلحين على الأقل وإصابة آخرين بجروح خلال عملية عسكرية في منطقة جنوب غرب الكاميرون.

ونقل موقع قناة (ار تي) عن الجيش الكاميروني قوله في بيان الليلة الماضية: “إن أربعة مسلحين على الأقل لقوا مصرعهم خلال عملية عسكرية في منطقة جنوب غرب الكاميرون” مشيراً إلى إصابة عدد من الانفصاليين بجروح عندما تصدت قوات الجيش لكمين استهدف قافلة عسكرية في منطقة أوتو القريبة من الحدود النيجيرية.

وأضاف الجيش الكاميروني إن جنديين آخرين أصيبا خلال العملية ذاتها.

ويشهد شمال وجنوب غرب الكاميرون الذي تعيش فيه الأقلية الناطقة بالإنكليزية في بلد يغلب عليه الناطقون بالفرنسية تمرداً مسلحاً منذ خمس سنوات ويخوض فيه الجيش والجماعات الانفصالية مواجهات شبه يومية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية أدى النزاع الانفصالي في الكاميرون منذ عام 2017 إلى سقوط أكثر من3500 قتيل و700 ألف مهجر.

