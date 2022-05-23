العقاري بصدد رفع قرض شراء السكن لـ 100 مليون ليرة

تحدث معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش، عن رفع قريب لسقوف القروض.

وقال درويش: قريبا سيكون قرارات لرفع سقوف قروض البنك العقاري، وهذا لا يعني أن المصرف قادر أن يمشي بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقارات والتي وصلت لنسب مرتفعة.

وأضاف لإذاعة ميلودي: لا يوجد نسبة محددة للسقف الجديد لكن سيكون القرض بحدود 100 مليون لشراء العقار، وهذا القرض غير كافي لا سيما في مراكز المدن لكنه سيكون عامل مساعد في بعض المناطق التي لازالت أسعار العقارات فيها منخفضة.

وأضاف درويش: منذ فترة قريبة أعلن المركزي فتح سقف القروض للمشاريع الصناعية التي تساهم في عملية الإنتاج وتحديدا الصناعات التي تحتاجها البلد في هذه الفترة.