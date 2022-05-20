هل تكون الجولة المقبلة للجنة الدستورية هي المفتاح للحلّ؟

أعرب أعضاء من وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، عن أملهم بأن تفضي الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة، التي ستعقد بمدينة جنيف السويسرية في 30 من الشهر الحالي، إلى حلّ الأزمة السورية.

وقال عضو اللجنة عن المعارضة أحمد العسراوي، إن الجولة الثامنة من اجتماعات الدستورية السورية قد تكون "مفتاحاً للحل المنتظر"، مطالباً بالعمل لإيجاد حل سياسي وفق القرار الدولي 2254 بكل بنوده، وفق ما نقله موقع "العربي الجديد".

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن إلى سوريا يوم السبت المقبل، في زيارة تستغرق يومين يقابل فيها مسؤولين سوريين لبحث عقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية في جنيف.

بيدرسن سيلتقي وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لبوتين ألكسندر يفيموف، كما سيلتقي أعضاء لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة عن وفد "المجتمع المدني".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن أعرب عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف التي ستعقد في الفترة بين 28 من أيار و 3 من حزيران 2022.