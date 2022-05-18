سائق تكسي في دمشق يعيد ٦مليون لصحابها

18-05-2022

سائق تكسي في دمشق يعيد ٦مليون لصحابها

عثر سائق تكسي عمومي يدعى  مهند غزال على مبلغ مالي وقدره ستة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية داخل سيارته أثناء عمله في العاصمة دمشق ، حيث قام بالوقوف عند أقرب شرطي مرور وأخبره بأنه عثر على المبلغ ، وبعد فتره وجيزة حضر صاحب المبلغ وتم التعرف عليه من قبل السائق ، واحضارهما إلى مركز فرع مرور دمشق و تسليم المبلغ المالي لصاحبه أصولا 

كما قام رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب بالثناء على السائق وتكريمه وذلك لامانته وصدقه .

وزارة الداخلية السورية

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