18-05-2022
سائق تكسي في دمشق يعيد ٦مليون لصحابها
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عثر سائق تكسي عمومي يدعى مهند غزال على مبلغ مالي وقدره ستة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية داخل سيارته أثناء عمله في العاصمة دمشق ، حيث قام بالوقوف عند أقرب شرطي مرور وأخبره بأنه عثر على المبلغ ، وبعد فتره وجيزة حضر صاحب المبلغ وتم التعرف عليه من قبل السائق ، واحضارهما إلى مركز فرع مرور دمشق و تسليم المبلغ المالي لصاحبه أصولا
كما قام رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب بالثناء على السائق وتكريمه وذلك لامانته وصدقه .
وزارة الداخلية السورية
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