أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد يثير تفاعلا على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو لأسد يتجول مع صاحبه بالسيارة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووثق الواقعة مواطن عراقي كان يقود سيارته وتفاجأ في أحد الإشارات، بالأسد في السيارة التي بجانبه، وعلق ضاحكا “شو الأخبار مع العراقيين”.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، نرى الأسد وهو يتجول رفقة صاحبه بالسيارة في أحد شوارع العاصمة بغداد.



وظهر الأسد وهو جالس في المقعد الخلفي بينما يطل برأسه ويديه من نافذة السيارة ويبدو كأنما انتابته حالة ذهول مما يشاهده.

وبعد انتشار الفيديو، انتقد نشطاء مواقع التواصل سلوك صاحبه، معتبرين أن ذلك يعد استهتارا بأرواح الأخرين.

كما وصف أخرون الموقف بـ “المهزلة”، متسائلين عن رد فعل المسؤولين تجاه هذه الأفعال.