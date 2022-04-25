الاعتراض الإلكتروني ليس كافياً لإعادتك إلى مظلة الدعم

انتهت وزارة الاتصالات من التحديثات التي أجرتها على منصة الاعتراضات الخاصة بـ«الدعم»، من أجل إرشاد إلى الجهة التي يجب متابعة اعتراضه لديها.

وبيّنت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي فادية سليمان خلال تصريح صحفي أن «التحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونياً».

ونقلت إحدى الصحف المحلية عن مصادر لها بأن الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر المنصة لا يكفي فيها الاعتراض المسجل على المنصة لإعادة أصحابها إلى الدعـم الحكومي، مضيفةً أنه يتم دراستها من الجهة العامة المعنية ومن ثم البت بها.

وأكدت المصادر أن وزارة الاتصالات لا علاقة لها بموضوع الدعم، فهي فقط الحامل التقني الذي يحدث البيانات التي ترسلها الجهات المعنية بالدعـم، وتحميلها على المنصة.