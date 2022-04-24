عصابة في حمص تطعن رجلا وتستولي على ماله

ألقى قسم شرطة المحطة في حمص القبض على الجناة في جريمة طعن وسرقة ومحاولة قتل المجني عليه “محمد كريش”، حيث كمن له 3 أشخاص عند مدخل باب منزله وقاموا بطعنه وسرقة مبلغ 10 ملايين ليرة سورية مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأفاد شقيق المجني عليه عز الدين كريش بأن الحادثة وقعت حوالي الساعة السابعة قبيل الإفطار مساء يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان شقيقه محمد عائداً إلى المنزل بعد إغلاق محله الذي يملكه لبيع الفروج بحي كرم الشامي وبحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 ملايين ليرة سورية.

وتابع: “عند وصول شقيقي إلى مدخل البناء الذي يبعد عن المحل حوالي 1 كم، تفاجأ بثلاثة أشخاص قاموا بضربه وطعنه سبع طعنات بالسكين في البطن والصدر والرقبة، وسرقوا كيس المال وفروا هاربين ظناً منهم أنه فارق الحياة، لكنه استطاع الوصول إلى باب المنزل وطلب من زوجته الاتصال بي حيث قمت بإسعافه إلى مستشفى الرازي”.

وبيّن كريش أنه تم إجراء عمل جراحي لشقيقه وحالته الصحية مستقرة حالياً، مشيراً إلى أن شقيقه تعرف على الجناة وهم اثنان أخوة وعامل لديهم من حيهم وجيران لهم، مؤكداً أنه ليس بينهم عداوة، مبيناً أن الشرطة ألقت القبض عليهم واعترفوا بفعلتهم وأنهم كانوا مترصدين له منذ 3 أيام ويراقبون حركته.

بدوره، أفاد مصدر في شرطة حمص بأن ضباط وعناصر قسم شرطة المحطة تمكنوا من إلقاء القبض على الجناة في جريمة طعن وسرقة ومحاولة قتل المجني عليه محمد كريش وذلك بعد حوالي 5 ساعات من ارتكابهم فعلتهم، حيث اعترفوا بجريمتهم، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

أسامة ديوب- أثر