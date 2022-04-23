الاحتلال التركي يقتحم مدينة رأس العين وينشر عدد كبير من قواته

اقتحمت دبابات الاحتلال التركي شوارع مدينة رأس العين التي تحتلها، لفض اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي الفصائل التركمانية التابعة لتركيا هناك.

وأفادت مصادر محلية ، بأن رتلا من الدبابات والمدرعات التابعة للاحتلال التركي اقتحم شوارع مدينة رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة.

وقالت المصادر إن القوات التركية تحاول فض الاشتباكات العنيفة بين مسلحي الفصائل التركمانية في المدينة.

و حسب المصادر، تزامنت الاشتباكات المتواصلة مع وصول والي أورفا التركية إلى المدينة لحضور إفطار جماعي، وسط مناشدات من قبل الأهالي لإيقاف الاقتتال الحاصل بين الأحياء السكنية.

وتابعت المصادر أن هناك انتشارا كبيرا لقوات الاحتلال التركي من جنود وعناصر بالاستخبارات ضمن مدينة رأس العين ترافقهم دبابات وذلك بهدف إيقاف الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات بين مسلحين من فصائل مايسمى “الجيش الوطني” وسط الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 11 آخرين من ضمنهم مدنيين جرى نقلهم إلى المشافي التركية لخطورة إصاباتهم.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات نشبت بعد ظهر أمس الجمعة في شوارع مدينة رأس العين بين فصيلي “الفرقة 20″ و”الحمزات” من جهة وبين فرقة “السلطان مراد” المتمثلة بـ”هيئة ثائرون” من جهة أخرى.

وتأتي الاشتباكات المسلحة بين الطرفين على خلفية اعتقال اثنين من أبناء عشيرة القرعان من قبل الشرطة العسكرية في المدينة، ما تسبب بحالة من التوتر والاحتقان.

“سبوتنيك”