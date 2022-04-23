فقدان قارب سياحي على متنه 26 شخصا بعد ساعات من إصداره طلب استغاثة

أقر خفر السواحل الياباني بفقدان قارب سياحي يقل على متنه 26 شخصا قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد، بعد أكثر من سبع ساعات من إصداره نداء استغاثة.

وأكد خفر السواحل أن القارب "كادزو 1" أبلغ السلطات في الساعة الـ1.15 بعد ظهر اليوم السبت بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، وعلى متنه 24 راكبا، منهم طفلان، وطاقم مكون من شخصين.

وأفادت هيئة البث اليابانية NHK بأن ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ارتدوا ستر نجاة وينتظرون رجال الإنقاذ.

وفي الساعة الثالثة تقريبا، أبلغ القارب بأنه يميل بمقدار 30 درجة، ثم فقد الاتصال به.

وأعلن خفر السواحل أن عمليات البحث عن القارب المنكوب التي تشارك فيها مروحيات وقوارب لم تؤت أي ثمار حتى الساعة التاسعة من المساء، ولا يزال مصير الذين كانوا على متنه مجهولا.

ولفت خفر السواحل إلى أنه طلب من سلاح الجو مساعدته في عمليات البحث والإنقاذ، بينما وجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الحكومة بـ"فعل كل ما بوسعها من أجل إنقاذ أرواح" ركاب القارب.

وأقر خفر السواحل بأنه فقد الاتصال مع القارب المنكوب وأن عمليات البحث عنه التي تشارك فيها مروحيات وقوارب لم تؤت أي ثمار حتى الساعة الـ5.30 بعد الظهر.

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن الحادث يأتي على خلفية سوء الأحوال الجوية المتمثلة بهيجان البحر والرياح القوية والتي أجبرت قوارب الصيد في هوكايدو على العودة إلى الميناء صباح اليوم.

المصدر: "كيودو" + NHK

