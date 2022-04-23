انفجار داخل مطعم في العاصمة الصومالية

لقى ستة اشخاص مصرعهم أمس الجمعة، في انفجار فى مطعم على شاطئ العاصمة الصومالية مقديشو.‏

وكان يستضيف المطعم وقت وقوع الانفجار قائد الشرطة والمشرعين الصوماليين، بحسب إفادة خدمة الإسعاف لوكالة "فرانس برس".

ولم يصب المسؤولون الحكوميون بأذى في الانفجار، الذي أدى إلى اندلاع حريق داخل المبنى وتصاعد الدخان في السماء، فيما هرع رواد المطعم إلى بر الأمان.

وقال مدير خدمة إسعاف، عبد القادر عبد الرحمن، للصحفيين إن "ستة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في الانفجار".

وشهدت الصومال سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تأرجحها في عملية انتخابات طال تأجيلها لاختيار رئيس جديد.