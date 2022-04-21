اتفاق روسي – أوكراني حول ماريوبول

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، عن اتفاق مبدئي على فتح ممر إنساني لخروج المدنيين من مدينة ماريوبول اليوم، فيما عبر عمدة المدينة عن أمله في إجلاء نحو 6 آلاف شخص من المدينة المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن فتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول اليوم الأربعاء.

وكتبت على فيسبوك “بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ماريوبول، هذا هو المكان الذي ستتركز جهودنا عليه اليوم”، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ولم يُفتح أيّ ممرّ إنساني في أوكرانيا، منذ السبت، في غياب اتفاق مع الروس الذين كثّفوا هجماتهم في الأيّام الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وتم إجلاء نحو 300 ألف أوكراني، في المجموع، عبر ممرّات إنسانية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير، وفق الحصيلة الصادرة مساء الثلاثاء عن وزارة إعادة الاندماج الأوكرانية.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من توجيه موسكو، الأربعاء، إنذاراً جديداً للمقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا محتجزين في ماريوبول من أجل الاستسلام.

ويتقدم آلاف الجنود الروس المدعومين بقصف المدفعية والصواريخ فيما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بمعركة دونباس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “القوات المسلحة الروسية، انطلاقا من مبادئ إنسانية بحتة، تقترح مرة أخرى أن يوقف مقاتلو الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب عملياتهم العسكرية ابتداء من الساعة 1400 بتوقيت موسكو في 20 أبريل ويلقون السلاح”.