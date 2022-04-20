كم بلغت أضرار الزراعات المحمية في طرطوس.. ؟

ذكر المهندس “حيدر شاهين” رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في زراعة طرطوس أن «عدد البيوت الزراعية المحمية المتضررة خلال هذا الشتاء والقابلة للتعويض هي بحدود 711 بيتاً زراعياً بلغت قيمة الأضرار فيها بحدود 3 مليارات ليرة وبلغت قيمة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهذه البيوت بحدود 235 مليون ليرة».

“شاهين” وفي تصريحات صحفية قال «بالنسبة للمزارعين المتضررين من الغدق والرياح الشديدة فقد تم إعداد القوائم الإسمية المحققة لشروط الصندوق والمصدّق عليها من لجنة المحافظة، وحالياً تتم دراستها في مديرية صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة ليصار إلى صرف التعويضات بما يتناسب مع الوضع المالي للصندوق»، لافتاً إلى أن المزارع المتضرر يجب أن يكون حاصلاً على تنظيم زراعي وأن يكون الضرر ناجماً عن كارثة طبيعية، وأن تكون نسبة الضرر أكثر من 5% للمحاصيل في المنطقة أو الوحدة الإدارية وللمحصول نفسه، وأن يكون حجم الضرر عند المزارع الواحد أكثر من 50% لنفس المحصول وتستثنى من ذلك ظاهرة التنين البحري التي تكون نسبة الضرر الناجم عنها 1% فقط.

