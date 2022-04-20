العثور على 84 مهاجرا في إحدى غابات تركيا

عثرت قوات الجندرما التركية على عشرات المهاجرين بينهم سوريون كانوا شبه عراة في إحدى الغابات شمال غربي تركيا.

ووفقاً لوكالة “الأناضول”، فإن “فرق قيادة الجندرما عثرت على 84 مهاجراً غير نظامي كانوا شبه عراة في إحدى الغابات، وذلك خلال نشاطها في منطقة كوفتشاز التابعة لولاية كيركلاريلي”.

وأوضحت الوكالة أن جنسيات المهاجرين تنوعت بين السورية والأفغانية والمغربية والتونسية والإيرانية، مشيرةً إلى أنّ بعضهم كان يحاول حماية نفسه من الطقس البارد عبر أكياس النايلون والشوالات.



وكان المهاجرون يحاولون العبور إلى بلغاريا عن طريق اليونان، إلا أن حرس الحدود اليوناني سرق ممتلكاتهم الثمينة وجرّدهم من ملابسهم، ثم أرسلهم شبه عراة إلى الحدود التركية، بحسب قولهم.

وجرى تسليم المهاجرين إلى مركز ترحيل “بهلوان كوي” التابع لمديرية الهجرة في ولاية كيركلاريلي، وذلك بعد إتمام إجراءاتهم في مركز قيادة الجندرما.

وفي شهر آذار الفائت، أفاد خفر السواحل التركي، بأن السلطات اليونانية أجبرت أكثر من 3 آلاف طالب لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه، منذ بداية العام الجاري.