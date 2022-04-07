 أعضاء في الائتلاف عملاء للأمن في سورية

طالب أعضاء في الائتلاف السوري المعارض تشكيل لجنة للوقوف على كلام وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المعارضة حول عمالة أعضاء من الائتلاف للأمن السوري.

وفي بيان نشر صباح اليوم، طالب الأعضاء المقالين الـ 18 من الائتلاف رئيسه بتشكيل لجنة من القانونيين والمحامين المستقلين للاستماع إلى تصريحات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة “محي الدين هرموش” الذي قال فيها، إنه يملك معلومات عن عمالة أعضاء من الائتلاف للأمن السوري.

وفي لقاء جمع الحكومة المؤقتة وأعضاء من الائتلاف في دورته الـ61 في 30آذار/مارس الماضي في تركيا، تم التطرق لتصريحات وزير الخارجية القطري السابق حمد بن خليفة الذي تحدث فيها عن وجود اختراق بالمعارضة لصالح السلطات السورية ليبادر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بالقول إنه يملك معلومات حول صلة وعمالة أعضاء في الائتلاف للأمن السوري وأنه مستعد لكشف الأسماء إذا طلب منه ذلك، حيث قاطعه رئيس الائتلاف وطلب منه الاحتفاظ بالأسماء حتى يتم تشكيل لجنة خاصة.