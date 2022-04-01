محافظة دمشق ترفع الغرامات لأكثر من 100 مخالفة، لتصبح بقيمة 10 آلاف ليرة

رفعت محافظة دمشق الغرامات المالية لأكثر من 100 مخالفة، لتصبح بقيمة 10 آلاف ليرة، ومن أبرز الغرامات التي تم رفعها:

• تساقط المياه الناجم عن نشر الغسيل أو سقي أحواض الورود من الشرفات على الأرصفة.

• التبول والتغوط في غير الأماكن المخصصة لها.

• نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير.

• قطع الأزهار والورود في الحدائق العامة.

• إخراج تمديدات المدافئ على الساحات والشوارع والأرصفة ووجائب الحدائق في البيوت الحديثة المرخصة والمحلات والمكاتب وفي البيوت القديمة وفي حال تعذر إخراجها من المداخن فيتوجب على صاحب العقار إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم إيذاء الجوار والمارة بالدخان أو الماء الصدأ.

• عدم التنظيف أمام المحلات.

• غسيل السيارات في وجائب الأبنية بواسطة المياه الجارية.

• قذارة وعدم تقليم الأظافر لكل عامل في المهن الغذائية.

• إلقاء القمامة ومخلفات الاطعمة ضمن الحدائق والمنتزهات العامة.

• كل آلية تشغل الارصفة والشوارع للوقوف فيها.

• تربية الطيور بين الدور الآهلة بالسكان وفي الأبنية وحجزها وإرسالها إلى دار الكرامة.

• عدم نظافة زيت القلي نتيجة الاستعمال المتعدد.

• غسيل السيارات الصغيرة على الأرصفة والطرقات والساحات والحدائق العامة بواسطة المياه الجارية وفي حال تكرار حجز الآلية لمدة أسبوع..