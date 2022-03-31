حركة سوق البزورية في دمشق ضعيفة

كشف رئيس لجنة سوق البزورية في “الزبلطاني” بدمشق “محمد نذيرالسيد حسن” أن «الإقبال على شراء المواد الغذائية من السوق لا تتجاوز نسبتها 5 % مقارنة بالأسبوع السابق لشهر رمضان الفائت».

“السيد حسن” وفي تصريحات صحفية أوضح أن «السوق يعاني حالة جمود غير طبيعية سببها ارتفاع أسعار المواد من جهة وعدم توفر بعضها من جهة أخرى يضاف إلى كل ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك».

وتوقع أن «العيد سيكون أسوأ من بداية رمضان إذا بقيت الحركة التجارية على هذا المنوال وسيكون انعكاسها أقوى على المستهلك»، موضحاً أن «تلبية حاجات المستهلك من المواد الغذائية بأسعار مناسبة حاجة ضرورية مثلها مثل الماء والهواء وذلك على عكس التاجر الذي قد يستطيع ترتيب أموره بشكل أو بآخر».

وكشف السيد حسن أن التمر هندي غير متوفر بالأسواق السورية وإن توفر فبكميات قليلة، علماً أنه وبالعادة يكون موجوداً قبل شهر رمضان في كل محل لأنه مادة أساسية للصائمين، موضحاً أنه بلغ سعر الكيلوغرام منه 13 ألف ليرة، متسائلاً ماذا جرى؟ وهل تمنع الهند تصديره أم إن تجارنا عزفوا عن استيراده؟