سرقات لا على البال ولا على الخاطر في دمشق

تحدث مصدر في محافظة دمشق عن حدوث سرقات يومية لأغطية “ريكارات” الصرف الصحي، بما فيه فك القاعدة بالكامل للمتاجرة فيها وبيعها في الأسواق بتكاليف كبيرة وصلت 350 ألف ليرة.

وبيّن المصدر أن وزن المطرية بالكامل يصل إلى 180 كيلو، مشيراً إلى أن القاعدة تكلف المحافظة نصف مليون ليرة، وخاصة أن كيلو الفونت الحديد يقدر بـ3 آلاف ليرة حالياً.

كما أوضح أن هناك استفادة كبيرة من حالات السرقة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بواقع 4 إلى 5 أغطية يومياً، مضيفاً أنه بعد تركيب قاعدة كاملة عقب سرقتها، تمت سرقتها مجدداً.

وتابع أن السرقات والمتاجرة لم تقف عند هذا الأمر، بل تعدتها لتزايد حالات سرقة الكابلات النحاسية في العديد من المناطق، لغاية المتاجرة بها في السوق وبيعها بأسعار كبيرة نتيجة الظروف الراهنة.

المصدر أوضح أن السرقات تتم عبر أشخاص لديهم المعرفة الكاملة بآلية فك هذه الكابلات وخاصة أن هذه العملية تشكل خطورة على الحياة.

كما وصلت السرقات إلى كابلات الهاتف، ليؤدي ذلك إلى انقطاع خدمة الاتصالات عن آلاف المشتركين في عدد من أحياء دمشق وريفها.

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي مازن غراوي: «لم نكن نسمع سابقاً عن وجود سرقة للريكارات، لكن سرقة الكابلات النحاسية كانت منتشرة في الأماكن النائية وتزايدت خلال السنوات الأخيرة».

وأكدت مؤسسة الكهرباء في ريف دمشق أن المحافظة تشهد سرقة بارات نحاسية وأكبال الارتباط النازلة من أعلى المحولة إلى اللوحة إضافة إلى سرقة أمراس على مسافات، علماً أن قيمة هذه السرقات تتجاوز مئات الملايين، خاصة أن كيلو النحاس يصل سعره إلى 60 ألف ليرة.