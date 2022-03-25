حاول اختطاف امرأة بالخطأ

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية يوتا الأميركية، حاول خطف امرأة ‏ووضعها في صندوق سيارته. ‏

وأكد الرجل أنه حاول خطف الضحية بعد أن ظن أنها زوجته.

وكشفت كاميرات المراقبة في الشارع أن الرجل كان يجلس داخل سيارته بجانب الرصيف عندما كانت المرأة تسير بجواره، وما إن رآها حتى خرج من السيارة وفتح صندوقها، وبدأ يسحب المرأة بعنف، لكنها سقطت أرضاً، وهي تقاوم وتحاول الدفاع عن نفسها، وبدأ الرجل في سحب حقيبتها منها.

وقاومت المرأة الرجل بشد حقيبتها ومنعها له من أخذها، لكنه سدد لكمة لها في الوجه، قبل أن يهرب ويقود سيارته بسرعة عالية.

وتم القبض على الرجل من قبل ضباط شرطة مدينة بريغهام، الذين اتصلوا بعد ذلك بشرطة مدينة لوغان لاستلامه.

وأخبر الرجل ضباط لوغان أنه تشاجر هو وزوجته في المنزل قبل وقوع الحادث، وأضاف أيضاً أنه كان يعاقر الخمر، واعتقد أن المرأة التي كانت تسير على الرصيف هي زوجته، وأنه كان يريد إمساكها ووضعها في السيارة للعودة إلى المنزل.

وتابع الرجل أنه عندما أدرك أن المرأة التي كان يحاول اختطافها ليست زوجته، تركها في الحال وفر هارباً، مضيفاً أنه لا يتذكر ضربها أو سرقة حقيبتها.

وتم توجيه تهم محتملة في الخطف والسرقة والاعتداء إلى الرجل.

وكالات