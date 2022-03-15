بايدن يوقع على مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على قانون يمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية ويقدم مجموعة من المساعدات لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الجارية في البلاد.

15 مارس 2022

ووقّع بايدن قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2022، الذي يمول الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر 2022، ويوفر 13.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والدفاعية لأوكرانيا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 14 مليار دولار.

وتضمن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن يكون هذا التمويل حتى 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، مع تخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا.

مشروع القانون الذي تم إقراره جاء في 2700 صفحة، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه قبلها بيوم واحد، ودعمه الحزبان (الديمقراطي والجمهوري).

وتشمل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، أموالًا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.

كما تتميز بدعم جديد للبرامج الفيدرالية التي تسمح للحكومة الأمريكية بالاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.



تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.