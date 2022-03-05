الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق نار لفتح ممرات إنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع للصحفيين إن "الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

من جانبه أكد ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، موافقة السلطات الأوكرانية على فتح ممرات إنسانية بداية من الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وقال بودولاك في تصريح للصحفيين: "نحن نؤكد المعلومات (حول بدء نظام التهدئة). أما بالنسبة لعدد المدن، فهذه ليست سوى البداية. ويجري العمل على صيغة في هذا الإطار، وبعد ذلك ستضاف المدن والقرى الأخرى تدريجيا إلى قائمة أماكن الإخلاء".

المصدر: تاس

