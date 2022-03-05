هل الأدوية منتهية الصلاحية حقًا أم أننا نأخذها في رحلة؟ 

قبل عام 1979 لم يتم ذكر تاريخ انتهاء الصلاحية على الأدوية ، وقد بدأت هذه الممارسة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979. مقال شاركه الدكتور محسن جعفر من فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت عائلة من الأطباء في إنجلترا ومومباي تطرق فكرة أن الأدوية لا تنتهي صلاحيتها

ريتشارد ألتشولر:

إذا كانت زجاجة من تايلينول ، (باراسيتامول) على سبيل المثال ، تقول شيئًا مثل "لا تستخدمه بعد يونيو 1998 ،" وكان ذلك في أغسطس 2002 ، فهل يجب أن تتناول تايلينول؟ هل يجب عليك التخلص منه؟ هل يمكن أن تتأذى إذا أخذته؟ هل ستفقد قوتها ببساطة ولا تنفعك؟

بعبارة أخرى ، هل يكون مصنعو الأدوية صادقين معنا عندما يضعون تاريخًا لانتهاء صلاحية أدويتهم ، أو ممارسة المواعدة مجرد عملية احتيال أخرى في صناعة الأدوية ، لحملنا على شراء أدوية جديدة عندما يُزعم أن الأدوية القديمة انتهت صلاحيتها لا تزال جيدة تماما؟

هذه هي النقاط الملحة التي أردت التحقيق فيها.

لقد بحثت على الفور في قواعد البيانات الطبية والأدبيات العامة للإجابة على سؤالي حول تصنيف انتهاء صلاحية الدواء.وفي أقرب وقت مما أستطيع أن أقول * لقد أفسدت صناعة الأدوية مرة أخرى ، * حصلت على إجابتي.

*فيما يلي الحقائق البسيطة:

أولاً: تاريخ انتهاء الصلاحية ، الذي يقتضيه القانون في الولايات المتحدة ، بدءًا من عام 1979 ، يحدد فقط التاريخ الذي يضمن فيه المُصنِّع الفعالية الكاملة للعقار وأمانه - ولا يعني ذلك المدة التي يكون فيها العقار "جيدًا" بالفعل أو آمنة للاستخدام.

ثانيًا: تقول السلطات الطبية بشكل موحد إإنه من الآمن تناول الأدوية بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها - بغض النظر عن مدى "انتهاء صلاحية" الأدوية المزعومة

تشير الدراسات إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية قد تفقد بعض فعاليتها بمرور الوقت

حتى بعد مرور 10 سنوات على "تاريخ انتهاء الصلاحية" ، تمتلك معظم الأدوية قدرًا كبيرًا من فعاليتها الأصلية .

واحدة من أكبر الدراسات التي أجريت على الإطلاق والتي تدعم النقاط المذكورة أعلاه حول "عقار منتهي الصلاحية" أجراها الجيش الأمريكي منذ ما يقرب من 18 عامًا ، وفقًا لمقالة في صحيفة وول ستريت جورنال (29 مارس 2000) ، نقلتها لوري ب. كوهين

"كان الجيش يجلس على مخزون من الأدوية قيمته مليار دولار ويواجه عملية شاقة تتمثل في تدمير واستبدال إمداداته كل سنتين إلى ثلاث سنوات. لذلك بدأ برنامج اختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إطالة عمر مخزونه.

الاختبارات ، التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، غطت في نهاية المطاف أكثر من 100 دواء ، ووصفة طبية وغير موصوفة ".

أظهرت النتائج أن حوالي 90٪ منها كانت آمنة وفعالة "حتى بعد 15 عامًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها ..."

في ضوء هذه النتائج ، قال المدير السابق لبرنامج الاختبار ، فرانسيس فلاهيرتي ، إنه خلص إلى أن تواريخ انتهاء الصلاحية التي حددتها الشركات المصنعة لا تؤثر عادةً على ما إذا كان الدواء صالحًا للاستخدام لفترة أطول *

تاريخ انتهاء الصلاحية لا يعني ، أو حتى يقترح ، أن الدواء سيتوقف عن كونه فعالاً بعد ذلك ، ولن يصبح ضاراً .

"يضع المصنعون تواريخ انتهاء الصلاحية للتسويق ، وليس لأسباب علمية" ، كما قال السيد فلاهيرتي ، الصيدلاني في إدارة الغذاء والدواء حتى تقاعده في عام 1999. . "

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من عدم وجود دليل كافٍ من البرنامج ، الذي يتم موازنته تجاه الأدوية المستخدمة أثناء القتال ، لاستنتاج أن معظم الأدوية الموجودة في خزانات الأدوية للمستهلكين فعالة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ومع ذلك ، قال جويل ديفيس ، رئيس الامتثال السابق لتاريخ انتهاء صلاحية إدارة الغذاء والدواء ، إنه مع وجود عدد قليل من الاستثناءات - لا سيما النتروجليسرين والأنسولين وبعض المضادات الحيوية السائلة - من المحتمل أن تكون معظم الأدوية متينة مثل تلك التي اختبرتها الوكالة من أجل الجيش.

وقال "معظم المخدرات تتحلل ببطء شديد". "في جميع الاحتمالات ، يمكنك أن تأخذ منتجًا لديك في المنزل لسنوات عديدة."

عندما اختبرت Bayer الأسبرين البالغ من العمر 4 سنوات ، ظل فعالاً بنسبة 100٪ ،

قال السيد ألين إن شركة باير لم تختبر الأسبرين أبدًا بعد 4 سنوات. لكن ينس كارستنسن فعل ذلك.

الدكتور. قال كارستنسن ، الأستاذ الفخري في كلية الصيدلة بجامعة ويسكونسن (الولايات المتحدة) ، الذي كتب ما يعتبر النص الرئيسي حول استقرار الدواء ، "لقد أجريت دراسة على أنواع مختلفة من الأسبرين ، وبعد 5 سنوات ، كانت باير لا تزال ممتازة. " إذا تم تصنيع الأسبرين بشكل صحيح ، فهو مستقر للغاية.

الآن أعتقد أنني سأتناول جرعة كبيرة من حزمة Alka Seltzer الميتة لمدة 10 سنوات في صندوق الدواء لتخفيف الغثيان الذي أشعر به من حساب عدد مليارات الدولارات التي تخسرها صناعة الأدوية من المستهلكين غير المعروفين كل عام الذين يتجاهلون عقاقير جيدة تمامًا وشراء أدوية جديدة لأنهم يثقون في الصناعة.

