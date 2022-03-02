المركزي الروسي يقرر عدم استئناف التداول في بورصة موسكو

02-03-2022

المركزي الروسي يقرر عدم استئناف التداول في بورصة موسكو

قرر البنك المركزي الروسي عدم استئناف التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء في قطاع سوق الأوراق المالية مع استثناءات قليلة.

وقالت الخدمة الصحفية للبنك إن القرار بشأن التداول غدا 3 مارس سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم.

وكان المركزي الروسي قرر مساء الأحد تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، وذلك في ظل الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.

كما فرض حظرا مؤقتا على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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