منخفض جوي ماطر مصحوب بالرعد وحبات البرد وثلوج على المرتفعات

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً يتحول الى غائم ماطر على فترات في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وأوضحت أن الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد، كما حذرت من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات، وتكون الهطولات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ومن المتوقع أن تضعف الفعالية الجوية خلال ساعات بعد الظهر والمساء بشكل تدريجي عن البلاد والرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ليكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المنطقة الساحلية، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.

ويكون الجو ليلا مائلاً للبرودة ويحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب في بعض المناطق الداخلية.

الرياح: متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.