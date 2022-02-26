الصحة تجري حوالي ألف اختبار "PCR" في اليوم الواحد ضمن مخابرها

كشف مدير المخابر في وزارة الصحة الدكتور مهند خليل، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 منذ الشهر الماضي نسبةً إلى الأشهر السابقة.

وقال خليل إنّه خلال إجراء عمليات مسحات الاختبار الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "pcr" الشهر الماضي، لوحظ ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في دمشق، نسبةً إلى الأشهر الماضية .

وأشار خليل إلى أنّ متوسط إجراء تحليل pcr وصل خلال الشهر الماضي من 800 إلى 1000 اختبار في اليوم الواحد ضمن مخابر الوزارة في عموم البلاد، ماعدا أعداد الاختبارات التي تجريها المخابر الخاصة بعد الحجز على المنصة الخاصة.

وأكّد خليل أنّ أغلب الاختبارات التي أجرتها الوزارة كانت للمسافرين خارج البلاد، لافتاً إلى ظهور بعض العرقلة لسفرهم وذلك بعد ظهور العديد من المسحات الإيجابية التي يحمل أصحابها إصابة بالفيروس دون ظهور أعراض عليهم.

وفي السياق، أشار مدير المخابر في وزارة الصحة إلى أنّ الغالبية العظمى من الذين يجرون اختبار pcr هم من المطعّمين، والمشكلة تكمن في أنّه لا تظهر أيّ أعراض إصابة بالفيروس، لكنّ المؤكد إمكانية نقلهم الفيروس بالعدوى، خاصةً لغير المطعّمين، ما يعني ضرورة حماية المواطنين عبر زيادة أعداد المطعّمين.

في هذا الوقت، لفت خليل إلى وجود زيادة في أعداد المطعّمين الراغبين بإجراء اختبار pcr بعد حملات وزارة الصحة الأخيرة والتي تفرض حتمية إجراء اللقاح المضاد لكورونا.

الجدير ذكره، أن نسبة متلقي اللقاح بجرعتيه وصلت إلى ما يقارب 930 ألف، أما من تلقوا جرعة واحدة فقاربت 3 مليون، وبالتالي لم تتجاوز نسبة المطعمين بشكل كامل 5.5 في المئة فقط من عموم المواطنين وهي نسبة متدنية جداً، حسب قول مسؤولي الصحة.

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