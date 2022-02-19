هذا ما ستفعله روسيا بـ أوكرانيا.. سيناريو ألماني مختلف ؟!

تتصاعد الأحداث بشكل دراماتيكي في أوكرانيا، وتتواصل معها التوقعات بسيناريوهات محتملة للحرب هناك، فيما للخارجية الألمانية رأيٌ آخر رجحت فيه عن عملية روسية داخل أوكرانيا، تشبه الانقلاب، وليس غزواً كاملاً.

“ألمانيا” وعلى لسان وزيرة خارجيتها، قالت إنها «تتوقع سيناريو “العلم الزائف”، من قبل روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل».



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، الجمعة، إن «السيناريو الأكثر احتمالاً للهجوم الروسي على أوكرانيا ليس غزواً كاملاً ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب.. سيناريو الغزو الكامل قد يكون ممكناً لكنني كذلك لست متأكدة أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً حقاً».

وأضافت: «سأكون خائفة أكثر من أن السيناريو الأكثر احتمالاً وهو عملية العلم الزائف أو انقلاب أو أشياء أخرى مثل هجوم إلكتروني على أوكرانيا».



و”عملية العلم الزائف” هو مصطلح سياسي يعني القيام بفعل بقصد إخفاء المصدر الفعلي للمسؤولية وإلقاء اللوم على طرف آخر.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إجلاء المدنيين من مناطق الموالية لموسكو في أوكرانيا، بالمناورة الروسية “المثيرة للسخرية”، فيما يتأجج الوضع بهذه المنطقة الحدودية، يوماً بعد الآخر.

بدورهم، رد مسؤولون أوكرانيون على دعوات الإجلاء، بالقول إن «روسيا تحاول إيجاد ذرائع “واهية” من أجل المضي قدما في التصعيد العسكري»، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.



وفي وقت سابق، تداول نشطاء مقطع فيديو، حذروا فيه من هجوم وشيك يشنه الجيش الأوكراني.

ويتواصل الجدل بشأن عمليات الإجلاء، فيما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن انفجاراً عنيفاً دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعيبة المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا، يوم الجمعة.

وبحسب للوكالة، دوى الانفجار على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن «الانفجار نتج عن سيارة مفخخة قرب مبنى حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا».