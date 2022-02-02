بسبب الأزمة المالية.. لبنان يدرس إغلاق سفاراته

أكد مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، أن "لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها".

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، إن "الخارجية تقوم بإعادة هيكلة من أجل تخفيف النفقات بسبب الأزمة في لبنان"، مضيفاً "نحاول أن ندرس مجموعة إجراءات لاتخاذ تلك الخطوة".

وأوضح المصدر أن "هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة"، على حد قوله.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.