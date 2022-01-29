29-01-2022
الذهب ينخفض 4 آلاف ليرة في السوق المحلية
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انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم أربعة آلاف ليرة سورية للغرام عيار الـ 21 عن سعر يوم الخميس الفائت.
ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 179 ألف ليرة سورية وسعر شراء 178500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار الـ 18 للمبيع 153429 ليرة وسعر الشراء 152929 ليرة.
وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة وخصصت الرقمين التاليين لتقديم الشكاوي في حال المخالفة 2248005 و 0991937718.
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