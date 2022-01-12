تقديرات بإنتاج 13 ألف طن خضار في البيوت البلاستيكية بحمص

12-01-2022

تقديرات بإنتاج 13 ألف طن خضار في البيوت البلاستيكية بحمص

تقديرات بإنتاج 13 ألف طن خضار في البيوت البلاستيكية بحمص

قدرت دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص إنتاج البيوت المحمية من مختلف أنواع الخضار خلال الموسم الحالي بنحو 13 ألف طن.

وبين المهندس يونس حمدان مدير الزراعة أن عدد البيوت المحمية المزروعة بالبندورة يبلغ 1632 بيتا يقدر إنتاجها بـ 5059 طناً وعدد البيوت المزروعة بالخيار 381 بيتاً يقدر إنتاجها بـ 857 طناً بينما يبلغ عدد البيوت المزروعة بالفريز 9493 بيتاً يقدر إنتاجها بـ 6803 أطنان.

وقال إن إنتاج محصول الفليفلة المزروعة ضمن 14 بيتاً يبلغ 29 طناً ومحصول الباذنجان المزروعة ضمن 22 بيتاً 22 طناً في حين يبلغ إنتاج محصول الفاصولياء 10 أطنان مزروعة ضمن 8 بيوت محمية.

وأشار حمدان إلى أن عمليات جني المحاصيل المذكورة مستمرة ويتم تسويق إنتاجها في السوق المحلية لافتاً إلى أن غالبية البيوت المحمية تتركز في قرى الريف الغربي من حمص وتوفر فرص عمل للأهالي وتسهم في تحسين مستوى الدخل.
 

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