متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021

23-12-2021

متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021

تيك توك

أصبحت شبكة تيك توك الاجتماعية أكثر مواقع الويب زيارة في العالم في عام 2021، متفوقة على كل من غوغل وفيسبوك.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الأربعاء، نقلاً عن البيانات البيانات التي قدمتها شركة "كلاود فلير" الأمنية..

وتصدر تيك توك قائمة التطبيقات الأكثر زيارة لأول مرة في فبراير/شباط الماضي، وازدادت شعبيتها بشكل كبير في أغسطس الماضي.

وتيك توك هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاهدتها، تم تطويره بواسطة شركة بايت دانس الصينية.

 

وكالات

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