23-12-2021
متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021
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أصبحت شبكة تيك توك الاجتماعية أكثر مواقع الويب زيارة في العالم في عام 2021، متفوقة على كل من غوغل وفيسبوك.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الأربعاء، نقلاً عن البيانات البيانات التي قدمتها شركة "كلاود فلير" الأمنية..
وتصدر تيك توك قائمة التطبيقات الأكثر زيارة لأول مرة في فبراير/شباط الماضي، وازدادت شعبيتها بشكل كبير في أغسطس الماضي.
وتيك توك هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاهدتها، تم تطويره بواسطة شركة بايت دانس الصينية.
وكالات
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