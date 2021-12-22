الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية أم الكيف بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على المناطق الآمنة بريف الحسكة وقصفت اليوم قرية أم الكيف في ناحية تل تمر شمال غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها قصفوا بالمدفعية والقذائف الصاروخية اليوم قرية أم الكيف ومحيطها بريف الحسكة الشمالي الغربي”.

ولفتت المصادر إلى أنه لم تعرف بعد الأضرار والخسائر نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له القرية.

واستشهد أمس 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال نتيجة العدوان الذي شنه الاحتلال التركي ومرتزقته من الارهابيين بالمدفعية والقذائف الصاروخية على بلدة أبو راسين وقرى تل الورد وربيعات والأسدية بريف الحسكة الشمالي.

