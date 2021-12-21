فوائد سحرية لشرب شاي الكركم والزنجبيل

يعمل خليط شاي الكركم. والزنجبيل في المحافظة على جسمك متناسقاً وصحياً. ويمكنك من التخلص من الدهون الزائدة. ويعد مزيج الزنجبيل. والكركم مشروب غني جداً بالفوائد الصحية العديدة. ويعمل أيضاً كمطهر للأمعاء كما يخلصك من الغازات المزعجة.

وإليك فوائد شاي الكركم والزنجبيل:

الكركم هو أحد التوابل المفضلة بالنسبة للكبد. فهو يساعد الكبد على تحليل المواد المختلفة التي تعتبر مسرطنة.



يساعد على تحفيز جهاز المناعة في الجسم.

يساعد الكركم في الوقاية من سرطان البروستاتا. ووقف نموه.

يعمل الكركم على مقاومة سرطان القولون. وسرطان الثدي وسرطان الجلد. وهو يقلل من خطر الاصابة بسرطان الدم في مرحلة الطفولة.

الكركم له دور في تعزيز أثار بعض أنواع العلاج الكيميائي والتقليل من آثارها الجانبية.

يساعد الزنجبيل على علاج القولون. أو التخفيف من أمراضه. لأنه يوازن البكتيريا الموجودة فى القولون التي تسبب المرض. كما يقي من سرطان القولون.

يعمل الزنجبيل على تخفيف آثار التورم. والتهابات المفاصل.

يعالج الزنجبيل الإسهال. ويعمل على تهدئة الامعاء والتقلصات المعوية.

يساعد الزنجبيل على منع القيء. ويشجع على إفراز اللعاب والعصارات الهضمية. ويزيد من نشاط الامعاء.

يساعد الزنجبيل على إضفاء الشعور بالشبع. حيث انه يحتوي على نسبة عالية من الألياف. وبهذا أيضا يسهل حركة الامعاء. ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

