04-12-2021
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرية بريف الرقة
اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف المدفعية والصاروخية على قرية صيدا بمنطقة عين عيسى بريف الرقة.
وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي استهدفوا بالقذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية المناطق السكنية في قرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي شمال الرقة ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.
وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
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