قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي حلحول وبيت كاحل في الخليل وبلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غرباً وبلدة تقوع شرق بيت لحم ومنطقة الزيتونة في بيت جالا غرباً وبلدة ميثلون جنوب جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين (قبر يوسف) شرق نابلس

كما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام عشرات المستوطنين (قبر يوسف) شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا (قبر يوسف) بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص و33 بحالات اختناق.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون يوميا البلدات والمدن الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين ويخربون ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.