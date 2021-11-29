نقابة الفنانين تفتح أبوابها لإعادة عضوية المفصولين منها

أعلنت نقابة الفنانين، أنه يمكن للفنانين المفصولين من النقابة والراغبين بإعادة قيدهم التقدّم بطلب بهذا الخصوص حتّى نهاية الشهر القادم، في حال زوال الأسباب التي أدّت إلى فقدانهم عضويتهم.

وفي تعميم وقعهُ نائب نقيب الفنانين السوريين، هادي بقدونس، طلبت النقابة من فروعها في المحافظات إعلام جميع الفنانين المشطوب قيدهم والراغبين بإعادته التقدّم بطلباتٍ للنقابة، في أول إجراء تنظيمي تتخذّه النقابة بعد وفاة النقيب الراحل زهير رمضان.

وبهذا الخصوص، رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين، تماضر غانم، أوضحت خلال حديثها : “ينص القانون رقم 40 الصادر عام 2019 أنه يحق لكل من طوي قيده بالنقابة أو فقد عضويته العودة لسجلات النقابة خلال سنتين من تاريخ إصدار القرار، وإلّا بعدها يُعتبر مفصولاً بشكلٍ نهائي”.

وأشارت إلى أنه: “من تاريخ صدور القرار عام 2019، عاد حوالي 75 % من الفنانين المطوي قيدهم إلى النقابة”.

وحول أسباب الفصل، أجابت غانم: “الأسباب كانت مادية لعدم الالتزام بتسديد الرسوم، وقانوناً أي زميل لا يسدد الرسوم المتوجبة عليه يطوى قيده خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ومع ذلك النقابة كانت تنتظر لعام أو عامين لاتخاذ هذا الإجراء”.

وتابعت: “تاريخ طوي القيد اتخذ بحقهم عام 2015 من قبل نقيب الفنانين الراحل زهير رمضان، وشمل كل من لم يسدد الرسوم المترتبة عليه حينها، وهو قرار الفصل الوحيد الذي تمّ اتخاذه خلال عشر سنوات”.

وأضافت: “أي زميل طوي قيده عام 2015 لديه فرصة للعودة إلى النقابة حتى تاريخ 31 كانون الأول القادم، وبعد هذا التاريخ يُعتبر مفصولاً بشكلٍ نهائي، ونقوم بالتواصل مع الزملاء عن طريق العلاقات العامة لإعلامهم بإمكانيّة العودة”.

وأردفت: “عدد كبير عاد وسيعود، والبعض رفض العودة، ومنهم من هو خارج البلد وظروفه لا تسمح له باستكمال الأوراق المطلوبة لإعادة القيد”.

وفي ردّها حول استفسارات البعض، لماذا الآن وفي هذا التوقيت صدر التعميم؟، أوضحت غانم: “أؤكّد القرار قديم، وصدر عام 2019، وأعيد تعميم هذا القرار حالياً من قبل المركزي لأننا بصدد إنهاء السنة المالية، وفرصة لتذكير الزملاء بأن لا يزال هناك مدة شهر لاستكمال الإجراءات لمن يرغب بالعودة”.

وأضافت: “التعميم كان سيصدر بكافة الأحوال، قبل وفاة النقيب الراحل زهير رمضان كنّا في جلسة، وطرح حينها أنه سيصدر هكذا تعميم، وتمّ البحث بآليّة العمل على هذا الموضوع، ونحن كفرع دمشق أبلغنا الجميع وبالأسماء”.

يُذكر أن كثيراً من الفنانين السوريين شطبت قيودهم خلال السنوات الماضية، وخاصةً الذين غادروا البلاد، وتتركّز الأسباب التي أعلنتها النقابة في أن أولئك لم يلتزموا بتسديد التزاماتهم المالية.

تلفزيون الخبر