جنوب أفريقيا: من السابق لأوانه وضعنا على القائمة الحمراء للسفر

أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أنجيليك كويتزي أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر بعد اكتشاف متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت كويتزي لوكالة سبوتنيك لا أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير “B 1.1.5290 ” الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل حتى اللحظة أعداداً كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد.

وأوضحت كويتزي أن أوميكرون يأتي على شكل مرض خفيف مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين والشعور بعدم الراحة.

وصنفت الصحة العالمية أوميكرون الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا بأنه سلالة مقلقة وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف من فيروس كورونا.