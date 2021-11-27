عبد اللهيان: إيران جادة في التفاوض بشأن برنامجها النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جدية بلاده بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي لضمان مصالح الشعب الإيراني وإلغاء الحظر الأمريكي الغربي.

وفي رسالة مصورة لشرح أداء وزارة الخارجية وجهاز السياسة الخارجية خلال الـ 100 يوم الماضية قال عبد اللهيان وفق ما نقلت وكالة ارنا “أحد الموضوعات التي اهتم بها الجهاز الدبلوماسي خلال الفترة الماضية هو موضوع الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا والتعامل والتعاون في إطار حقوق ومصالح الشعب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف عبد اللهيان “وفرنا كل المقدمات اللازمة في حال عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وسريع وأعلنا مواقفنا ومطالبنا استمرارا للمحادثات السابقة كما شرحنا الوثيقة المرتبطة بالاتفاق النووي وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح عبد اللهيان أن الرؤية الصريحة والواضحة لإيران هي أنه يجب ضمان حقوق الشعب الإيراني ومصالحه على طاولة المفاوضات ويجب إلغاء كل حالات الحظر معربا عن أمله بأن يتم اتخاذ خطوات اساسية ناجحة ومتقدمة في إطار محادثات فيينا.

وأكد عبد اللهيان أن إيران لن تكون مكتوفة الأيدي وأمامها خيارات مختلفة وستبدأ العمل من خيار الحوار والتفاوض في فيينا وهي جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق مضيفاً: “نأمل أن نرى جدية الأطراف المقابلة في عملهم “خاصة الغربية” مثلما سمعناهم في كلامهم”.