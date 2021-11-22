الشركة العامة للسجاد: الإنتاج أحسن من السنوات السابقة 

بين مدير العام الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد هشام عبد الله أن إنتاج السجاد هذا العام أفضل وقد بلغ 38 ألف متر وهي نسبة جيدة مقارنة بالأعوام السابقة.



- بلغت نسبة مبيعات السجاد حتى تاريخه 868 مليون و136 ألف وهي جيدة جداً مقارنة بعام 2019-2020 والإنتاج مسوق بشكل كامل حالياً.



و مع بداية فصل الشتاء سترتفع المبيعات بنسبة كبيرة والتحضيرات تامة والصالات مجهزة ومنتشرة بباقي المحافظات.



وحالياً يتم تسويق السجاد للسوق المحلية وتعتبر منافسة جداً ونحن الوحيدون في سورية المنتجين للسجاد الصوفي 100% وحصتنا في السوق كبيرة وكل ما نقوم بإنتاجه يسوق علماً أنه خلال هذا العام والأعوام السابقة لم يكن هناك تصدير للسجاد.



و يتم إنتاج سجاد بعدة نقشات ورسومات وبسعر بيع المتر 55 ألف وهو سعر منافس جداً وبمواصفات جيدة ويعتبر إنتاجنا نخب أول في معظم المعامل التابعة.



كما أن هناك مادة واحدة نقوم باستيرادها هي مادة الجوت وهي مادة أساسية تدخل في صناعة السجاد ويتم العمل من أجل تأمين هذه المادة محلياً عن طريق الخبراء الفنيين للبحث عن مادة بديلة من القطن المتوفر في الشركات التابعة للمؤسسة.

ميلودي