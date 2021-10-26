6 مليارات ليرة للسورية للتجارة لتسويق الحمضيات والتفاح

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات ووافق على منح السورية للتجارة 6 مليارات ليرة 3 منها لتسويق الحمضيات و3 لتسويق التفاح.



وتتضمن الخطة تجهيز برادات ومستودعات التخزين واستجرار أكبر كمية ممكنة لطرحها في صالات السورية للتجارة بما يحقق ربحاً مجزياً للمزارعين وتقديمها للمواطنين بأقل التكاليف إضافة إلى تجهيز مراكز الفرز والتوضيب اللازمة لتصدير الفائض.



وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان استثمار آلياتها لنقل المنتجات والمواسم مجاناً من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.



كما وافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 30 مليار ليرة لتأمين مواد أساسية لمراكز تمويل إدارة التعيينات في المحافظات كافة.