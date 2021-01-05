35 مليار ليرة.. غرامات البضائع المهربة التي ضبطتها مديرية مكافحة التهريب خلال 2020

بلغ عدد القضايا المحققة لدى مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك العامة خلال العام الماضي 430 قضية تهريب قدرت غراماتها بنحو 35 مليار ليرة سورية تم تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة منها في حين بلغت قيمة الغرامات غير المحصلة حوالي 26 مليار ليرة وذلك عن القضايا التي تم تحويلها للمحكمة الجمركية.



وأكدت المديرية في بيان لها أن البضائع المصادرة في قضايا التهريب العام الماضي تضمنت “الألبسة والأحذية والغذائيات والمستحضرات الطبية والتجميلية والأدوية والمواد المخدرة والمشروبات الروحية والسيارات السياحية المزورة والتي دخلت بطريقة غير مشروعة والمازوت والفواكه الاستوائية والأجهزة الكهربائية والمصوغات الذهبية”.



وواصلت مديرية مكافحة التهريب خلال عام 2020 تكثيف نشاطها ودورياتها لضبط ومصادرة المهربات في الأسواق المحلية والمستودعات والمنشآت وحماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب التي تستنزف القطع الأجنبي بينما تم منذ نحو أسبوع تحقيق قضيتي تهريب بقيمة 22 مليوناً و7 ملايين ليرة سورية في محال تجارية بمجمع تجاري بدمشق تضمنتا “ألبسة مهربة” ذات منشأ أجنبي “تركي صيني بنغلادشي تايلاندي”.



كما تمكنت المديرية الشهر الفائت من تحقيق أكثر من 30 قضية في مدينة حلب ضمن حملة للتحري عن البضائع المهربة شملت محلات ومستودعات وشركات تجارية وتضمنت البضائع “مصوغات ذهبية ذات منشأ إيطالي وإماراتي وأخرى لا تحمل دمغة ومواد غذائية وألبسة وأقمشة تركية ومكسرات وأجهزة موبايل وأجهزة لوحية” وتجاوزت غرامات هذه القضايا المليار ليرة سورية.



من جانبه كشف المقدم بديع عاقل رئيس ضابطة سيار دمشق عن ضبط 5 قضايا تهريب منذ بداية العام الجاري بلغت غراماتها أكثر من 94 مليون ليرة سورية وتضمنت البضائع المصادرة ذات المنشأ الأجنبي “ألواحاً خشبية مغلفة بالفورميكا وأحذية وأقمشة وإكسسوارات وأدوات صحية”.



وأشار عاقل إلى أن ضابطة مكافحة سيار دمشق تمكنت من ضبط 6 قضايا تهريب نهاية العام الماضي تجاوزت غراماتها 242 مليون ليرة سورية مؤكداً أن الضابطة كثفت مؤخراً حملاتها لمكافحة المواد والبضائع المهربة على الطرق الرئيسية والمحاور الجمركية بهدف حماية الصحة والسلامة العامة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية.







سانا