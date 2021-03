وفاة رئيس مخفر الحواش وابنه غرقاً في أحد سدود حمص

توفي رئيس مخفر الحواش المساعد أول (إلياس إلياس) وابنه (أسد إلياس) غرقاً في سد المزينة بريف حمص يوم الأحد .



وأوضح رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور بسام المحمد لتلفزيون الخبر أنه "خلال قيام رئيس مخفر الحواش إلياس إلياس (في بداية العقد الخامس من العمر)، بممارسة صيد الأسماك في سد المزينة، وقع اثنان من أولاده كانا بصحبته في السد".



وتابع المحمد بالقول “عندها قام رئيس المخفر بإنقاذ أحدهما، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ الآخر فغرقا معاً في السد”.



وأشار المحمد إلى أنه “تم إسعاف رئيس مخفر الحواش وابنه البالغ من العمر 10 سنوات، إلى مشفى المزينة الوطني إلا أنهما وصلا متوفيان” مضيفاً أنه “تم الكشف على جثتيهما في المشفى المذكور من قبل هيئة الطب الشرعي”.



وكشف المحمد أنه “من خلال الكشف عليهما تبين أن سبب الوفاة هو القصور التنفسي الحاد الناجم عن الاختناق غرقاً”.