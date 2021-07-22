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وزيرة تفرض رسوماً على من يرغب في التقاط “سيلفي” معها

أعلنت وزيرة هندية أنها ستفرض على من يرغبون بالتقاط صور “سيلفي” معها ضريبة قدرها 100 روبية هندية (1.34 دولار أمريكي)، نظرا لكثرة من يفعلون ذلك.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون السياحة والثقافة أوشا ثاكور التي تنتمي لحزب “بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي” الحاكم في ولاية ماديا براديش بالهند، إن التقاط صور “سيلفي” عملية تستغرق وقتا طويلا ومن ثم فهي ستتقاضى من الآن فصاعدا أموالا ممن يريدون ذلك.

 وأضافت ثاكور أن الأموال التي سيتم جمعها من صور “سيلفي” ستذهب إلى صندوق رعاية أسسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمكافحة انتشار عدوى كوفيد-19 في الهند.

وقالت الوزيرة لوسائل الإعلام: “يضيع الكثير من الوقت في التقاط صور سيلفي، وغالبا ما نتأخر عن مواعيدنا.. من وجهة النظر التنظيمية للحزب اعتقدنا أن أي شخص ينقر على هاتفه بغرض التقاط صورة معي يجب أن يدفع 100 روبية للوحدة المحلية للحزب”.

وأضافت: “في ما يتعلق بالترحيب بي بواسطة الزهور، نعلم جميعا أن الإلهة “لاكسمي” تسكن فيها ولذلك فلا أحد غير الإله الأعلى “فيشنو” يمكنه قبول الزهور.. وتبعا لذلك فأنا أرفض تلقي الزهور وأفضل عليها الكتب”.