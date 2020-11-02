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وزير الكهرباء: زيادة التعرفة غير مطروحة ونعمل على رفع طاقة التوليد 700 ميغا واط

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل  أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 700 ميغا واط ليصبح حجم الطاقة المولّدة 3200 ميغا واط بدلاً من 2500 ميغا واط الحالية عبر صيانة عدد من مجموعات التوليد.

وتوقع الزامل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وتحوّل الاستهلاك في التدفئة والطبخ نحو الكهرباء، منوهاً بأنه يتم التركيز على العدالة في التقنين بين مختلف المناطق باستثناء مراعاة مراكز المدن، مثل دمشق أثناء ساعات الدوام لتأمين الخدمات للمواطنين والمراجعين، خاصة القادمين من المحافظات.

وبيّن الزامل أن تكلفة الكيلو واط تصل لنحو 95 ليرة، وأن تعديل أو زيادة التعرفة للكهرباء غير مطروحة، وفي حال دُرست سيتم تحييد الشرائح الأولى لأن استهلاك معظم المواطنين ضمن هذه الشرائح، وأن الشغل الشاغل للوزارة اليوم هو رفع طاقة التوليد والاهتمام بإنتاج الطاقات البديلة وتحفيز الاستثمار فيها.

 



 «الوطن»