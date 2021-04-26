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وزير الخارجية العُماني السابق: ربيع عربي واحد لا يكفي

رأى وزير الشؤون الخارجية العُماني السابق يوسف بن علوي، أن الظروف الراهنة تشبه الأجواء التي سبقت ثورات الربيع العربي التي اندلعت قبل 10 سنوات، مشيراً إلى وجود إشارات لربيع عربي ثاني. 

وقال بن علوي في مقابلة تلفزيونية له: إن «ربيع واحد ربما لا يكفي، والحديث عن كل العالم العربي»، متسائلاً: «كيف كانت الأسباب التي دعت إلى الربيع الأول؟، وهل الآن تغير الأمر أم يحتاج إلى ربيع ثان؟»، لافتاً إلى «وجود تشابه بين الحالتين، وإشارات، لكن الأمر يتوقف على كيفية إشعال الفتيل».

هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين رواده، فالبعض اعتبرها إنذاراً، والبعض الآخر قال إنها «غير صحيحة وأن الظروف والأوضاع الحالية تختلف عن 2011».

يشار إلى أن السلطان العماني هيثم بن طارق، أقال وزير الخارجية السابق بعد أشهر من توليه سدة الحكم، وغادر بن علوي وزارة الخارجية في آب الماضي، بعد توليه المنصب لمدة تزيد عن 20 عاماً.