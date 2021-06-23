وزير التربية: نتائج امتحانات الثانوية ربما قبل 10 تموز

أعلن وزير التربية دارم الطباع، عن إمكانية صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها للدورة الأولى من العام الحالي قبل العاشر من تموز القادم.



وقال الطباع في تصريح لصحيفة “الوطن” إن :”لجان التصحيح أنجزت حتى الآن تصحيح ما يقرب من نصف الأوراق الامتحانية للشهادة الثانوية بكل فروعها، فيما أوقفت عمليات التصحيح لشهادة التعليم الأساسي، حتى الانتهاء من تصحيح أوراق الثانوية”.



وتابع الطباع: “من خلال المتابعة اليومية لعمليات التصحيح في جميع المحافظات فإن المؤشرات تؤكد أن النتائج جيدة، وهناك جهود كبيرة بذلها الطلاب خلال العام الدراسي”.



وأضاف الطباع: “جهود الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً في وزارة التربية، ولن نسمح أن تضيع أي علامة، أو حتى جزء منها على أي طالب”.



وأوضح الطباع أن: “نسبة المخالفات التي سجلت في الدورة الأولى لامتحانات الثانوي 2021، كانت أقل من ثلث النسبة التي كانت في العام الماضي، وهذا دليل على مدى التزام الطالب وتجاوبهم”.



وقال الطباع: “انخفاض نسبة المخالفات يعود أيضاً للإجراءات التي قامت بها مديرية الامتحانات، من توزيع الأسئلة إلكترونياً، وتركيب الكاميرات في عدد من المراكز، والتي كانت حالة توثيق للعملية الامتحانية يمكن العودة إليها في حال إثبات أو نفي أي حالة”.



وكرر الطباع وعدا سابقا حول قطع الانترنت أثناء العملية الامتحانية فقال: “لم يتم اتخاذ القرار بهذا الموضوع حتى الآن، لكن يمكن أن يتم ذلك، ولن يكون قطع للنت في امتحانات العام الدراسي القادم، لأن وزارة التربية بدأت بوضع الترتيبات اللازمة للاستغناء عن قطع النت”.



وكانت أصدرت وزارة التربية الثلاثاء برنامج امتحان الدورة الثانية لعام 2021 للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية.



وبحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، تبدأ الامتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية الأحد الواقع في 1/آب/2021.



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للفرع الأدبي انتهت الأحد الماضي في 20 حزيران، في حين أن الفرع العلمي انتهت الثلاثاء الفائت 22 حزيران .