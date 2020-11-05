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هطولات مطرية غزيرة لأول مرة في هذا الموسم

تستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على معظم المناطق والتي بدأت صباح هذا اليوم وعلى المناطق الغربية بهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية .

وحذرت الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم، من تشكل السيول في المناطق المنخفضة ومن المتوقع أن تضعف الهطولات مع ساعات الصباح مع بقاء الفعالية على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة خلال نهار يوم الخميس بزخات رعدية غزيرة أحياناً.

الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلةمع هبات نشطة خاصة على المناطق الجنوبية تخف سرعتها بعد ظهر يوم الخميس.