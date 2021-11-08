نقل أكثر من ٣٥٠٠ حالة إسعافية مرضية لهلال الحسكة خلال العام الحالي

يواصل مسعفو فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة، بتلقي البلاغات على نقل الحالات الإسعافية من كافة أحياء مدينة الحسكة، لاسيما خلال الفترات الماضية التي دعت إلى مضاعفة جهود فرق الإسعاف الأولي، نتيجة للحظر الكلي الذي فُرض في كافة مناطق المحافظة.



وأكد علي منصور رئيس مجلس إدارة فرع الهلال بالحسكة ل"الوطن": أنه تم نقل أكثر من ٣٥٠٠ حالة منذ بداية العام الحالي، ١٥٠٠ منها بحالة إسعافية خلال الربع الثالث من العام الجاري ٢٠٢١، مشيراً إلى أن فرع الهلال، كان قد نفذ ورشة تدريبية حول برامج الصحة المجتمعية والإسعاف الأولي.



وفي سياق آخر بيّن منصور، أن فرع الهلال قام بتركيب خزانات مياه جديدة تضاف للخزانات المركبة سابقاً في أحياء مدينة الحسكة، على الرغم من استمرار تدفق مياه الشرب من محطة علوك، لافتاً إلى أنه ونتيجة لضعف الشبكة المغذية في عدد من أحياء مدينة الحسكة، فإنه تم إضافة ١٤٥ خزاناً سعة كل خزان منها ٥ م³.



وأوضح منصور أن الخزانات شملت الأهالي في التجمعات السكانية التي تعاني صعوبة في وصول المياه أثناء الضخ في أحياء "النشوة الغربية والشرقية، أم حجيرة، الشريعة، غويران شرقي وغربي، الليلية، السكن الشبابي، حي الزهور" وذلك بدعم من منظمة العمل ضد الجوع.



الوطن أون لاين