نقابة الأطباء تعمم بعدم صرف أي وصفة طبية إلا بتوقيع طبيب

بعد أن لوحظ ازدياد صرف الأدوية من قبل الصيادلة بدون وصفة طبية نشرت نقابة الأطباء في ريف دمشق تعميماً بهذا الخصوص

وطلبت النقابة من نقابة الصيادلة في ريف دمشق عدم صرف إي دواء إلا بموجب وصفة طبية نظامية مكتوبة من قبل أطباء وممهورة بختمه وتوقيعه



وأوضحت النقابة أن التعميم جاء في إطار الحرص على أن لايقع الصيدلاني في مشاكل مع المرضى بخصوص العلاجات التي يقدمها وحتى تؤدى الخدمة الصحية بشكل صحيح





وأكدت النقابة إلى أن العمل بين الأطباء والصيادلة تشاركياً في تقديم الخدمة الطبية وليس تنافسياً