نبذة عن رواية شيفرة دافنتشي

شيفرة دافينشي هي واحده من أفضل الروايات العالمية، وهي رواية تشويق وغموض بوليسية خيالية للمؤلف الأمريكي دان براون. حققت الرواية مبيعات كبيرة تصل إلى 80 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، تم ترجمة الرواية إلى أكثر من خمسين لغة، وفي عام 2006 ترجمت سمية محمد عبد ربه الرواية إلى اللغة العربية.



تدور أحداثها في حوالي ستمائة صفحة في كل من فرنسا وبريطانيا، تبدأ بالتحديد من متحف اللوفر الشهير عندما يستدعي عالم أمريكي يدعى الدكتور روبرت لانغدون أستاذ علم الرموز الدينية في جامعة هارفارد على أثر جريمة قتل في متحف اللوفر لأحد القيمين على المتحف وسط ظروف غامضة، ذلك أثناء تواجده في باريس لإلقاء محاضرة ضمن مجاله العلمي. يكتشف لانغدون ألغاز تدل على وجود منظمة سرية مقدسة امتد عمرها إلى مئات السنين وكان من أحد أعضائها البارزين العالم مكتشف الجاذبية إسحاق نيوتن والعالم الرسام ليوناردو دا فينشي.



تدور أغلب أحداث الرواية حول اختراعات وأعمال دافنتشي الفنية. اكتشف لانغدون والفرنسية الحسناء صوفي نوفو خبيرة فك الشفرات “والتي يتضح لاحقا أن لها دور كبير في الرواية” سلسلة من الألغاز الشيقة والمثيرة والتي تستدعى مراجعة التاريخ لفك ألغازه وسط مطارده شرسة من أعضاء منظمة كاثوليكية تسعى للحصول على السر.





تم إطلاق النار على أمين متحف اللوفر ودير سيد سيون الكبير جاك سونير في إحدى الليالي في المتحف من قبل راهب كاثوليكي ألبينو يدعى سيلاس، يعمل نيابة عن شخص يعرفه فقط باعتباره المعلم، الذي يرغب في اكتشاف موقع “حجر الأساس”، عنصر حاسم في البحث عن الكأس المقدسة.



بعد اكتشاف جثة سونير في وضع الرجل الفيتروفي بواسطة ليوناردو دافنشي، استدعت الشرطة الأستاذ بجامعة هارفارد روبرت لانغدون، الموجود في المدينة للعمل. أخبره كابتن الشرطة بيزو فاش أنه تم استدعاؤه لمساعدة الشرطة في فك شفرة الرسالة المشفرة التي تركها سونير خلال الدقائق الأخيرة من حياته.



تتضمن الرسالة تسلسل فيبوناتشي خارج الترتيب. يشرح لانغدون لفاشي أن سونير كان مرجعًا رائدًا في موضوع عمل الآلهة، وأن النجمة الخماسية سونير التي رسمها على صدره بدمه تمثل إشارة إلى الإلهة وليس عبادة الشيطان، كما يعتقد فاش.



صوفي نيفو، خبيرة تشفير الشرطة، تشرح سرًا لانغدون أنها حفيدة سونير المنفصلة عنها، وأن فاتشى تعتقد أن لانغدون هي القاتلة لأن السطر الأخير في رسالة جدها، والتي كانت موجهة إلى نيفو، والتي تم محو فاتشى قبل وصول لانغدون.



ومع ذلك، فإن (PS) في الواقع تشير إلى صوفي، حيث أن الاسم المستعار الذي أطلقه لها جدها هو “الأميرة صوفي”. أنها لا تشير إلى “التذييل”. تنزعج نيفيو من ذكريات تورط جدها في مجموعة وثنية سرية. ومع ذلك، فهمت أن جدها كان ينوي لانغدون فك الشفرة، الأمر الذي يقودهم إلى صندوق ودائع آمن في فرع باريس لبنك الإيداع في زيورخ.



يهرب نيفيو ولانغدون من الشرطة ويزوران البنك. في صندوق الإيداع الآمن، وجدوا صندوقًا يحتوي على حجر الزاوية: قبو أسطواني، محمول باليد مع خمسة أقراص متحدة المركز، دوارة مكتوبة بأحرف. عندما تصطف هذه بشكل صحيح، فإنها تفتح الجهاز.



إذا تم فتح الكريبتكس بالقوة، فإن قنينة الخل المغلقة تنكسر وتذيب الرسالة داخل الكريبتكس، والتي كانت مكتوبة على ورق البردي. يحتوي المربع الذي يحتوي على التشفير على أدلة على كلمة المرور الخاصة به.



يأخذ لانغدون ونيفو حجر الأساس لمنزل صديق لانغدون، السير لي تيبينج، الخبير في الكأس المقدسة، التي ترتبط أسطورتها ارتباطًا وثيقًا بالدير. هناك، يوضح تيبينغ أن الكأس ليست كأسًا، لكنها مقبرة تحتوي على عظام مريم المجدلية. ثم يفر الثلاثي من البلاد على متن طائرة تيبينج الخاصة، حيث استنتجوا أن المجموعة الصحيحة من الحروف توضح الاسم الأول لنيفو، صوفيا. عند فتح العملة المشفرة، اكتشفوا كريبتكس أصغر بداخلها، إلى جانب لغز آخر يقود المجموعة في النهاية إلى قبر إسحاق نيوتن في وستمنستر أبي.



أثناء رحلتها إلى بريطانيا، تكشف نيفيو مصدر انفصالها عن جدها قبل عشر سنوات. عند وصولها إلى المنزل بشكل غير متوقع من الجامعة، تشهد نيفيو سرًا طقوس الخصوبة الربيعية التي أُجريت في الطابق السفلي السري لملكية بلد جدها. من مخبأها، صدمت لرؤية جدها مع امرأة في وسط طقوس يحضرها رجال ونساء يرتدون أقنعة ويرددون المديح للإلهة.



تهرب من المنزل وتقطع كل اتصال مع سونير. توضح لانغدون أن ما شاهدته كان احتفالًا قديمًا يُعرف باسم هييروس جاموس أو “الزواج المقدس”. بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى، ويستى منستر اباى، تم الكشف عن أن تيبنج هو المعلم الذي يعمل سيلاس من أجله. يرغب تيبينغ في استخدام الكأس المقدسة، التي يعتقد أنها سلسلة من الوثائق التي تثبت أن يسوع المسيح تزوج مريم المجدلية وأنجب منها أطفالًا، من أجل تدمير الفاتيكان.



أجبر لانغدون تحت تهديد السلاح على حل كلمة مرور التشفير الثانية، والتي يدرك لانغدون أنها “تفاحة”. يفتح لانغدون سرًا العملة المشفرة ويزيل محتوياتها قبل رمي العملة المشفرة الفارغة في الهواء. تم القبض على تيبينغ من قبل فاشي، الذي أدرك الآن أن لانغدون بريء.



أدرك الأسقف أرينجاروسا، رئيس الطائفة الدينية أوبوس داي ومعلم سيلاس، أن سيلاس قد استخدم لقتل الأبرياء، يندفع لمساعدة الشرطة في العثور عليه. عندما تجد الشرطة سيلاس مختبئًا في مركز أوبوس داي، يفترض أنهم موجودون هناك لقتله وهرع للخارج، وأطلق النار بطريق الخطأ على الأسقف أرينجاروسا. نجا الأسقف أرينغاروزا ولكن أُبلغ أن سيلاس عثر عليه ميتًا في وقت لاحق متأثرًا بعيار ناري.



الرسالة الأخيرة داخل حجر الزاوية الثاني تقود نيفو ولانغدون إلى روسلين تشابل، التي تبين أن محاضرها هو شقيق نيفو المفقود منذ زمن طويل، والذي قيل لنيفو إنه مات عندما كان طفلاً في حادث السيارة الذي قتل والديها. وصية روسلين تشابل، ماري شوفيل سانت كلير، هي جدة نيفيو المفقودة منذ زمن طويل. يتضح أن نيفيو وأخوها من نسل يسوع المسيح ومريم المجدلية.



أخفى بريورى ليون هويتها لحمايتها من التهديدات المحتملة على حياتها. المعنى الحقيقي للرسالة الأخيرة هو أن الكأس مدفونة تحت الهرم الصغير مباشرة أسفل الهرم المقلوب، الهرم الزجاجي المقلوب لمتحف اللوفر. كما أنه يقع تحت “خط روز” إشارة إلى “روسلين”.



يكتشف لانغدون هذه القطعة الأخيرة من اللغز؛ يتبع خط الوردة إلى الهرم المقلوب، حيث يركع للصلاة أمام تابوت مريم المجدلية الخفي، كما فعل فرسان الهيكل من قبله.



اقتباسات من رواية شيفرة دافينشي



إن سوء الفهم يولد الشك.



إن التاريخ دائمًا يُكتب بيد المنتصر، عندما تقع حرب بين حضارتين، تنفى الخاسرة إلى غياهب النسيان ويصنع الفائز كتب التاريخ، كتب تمجد قضيته وتحتقر الخصم.



أن الرجال قد يفعلون أي شيء لتجنب ما يخشونه أكثر مما قد يبذلونه للحصول على شيء يرغبون فيه.



الحياة مليئة بالأسرار ولا يمكنك أن تعرفيها كلها دفعة واحدة.



أولئك الذين ينشدون الحقيقة هم أكثر من أصدقاء، أنهم أخوة.



الجهل يعمي أبصارنا ويضللنا.. أيها البشر الفانون، افتحوا أعينكم!



إننا نخاف مما نجهل.



ان رياح التغيير قادمة بلا شك.



ما التاريخ إلا كذبة تم الاتفاق عليها.



توقع الموت هو دافع قوي.



فلا أكثر تمذهبًا من الذي تم تلقينه.



لقد كان الإنسان لا الرب هو الذي اخترع مفهوم الخطيئة الأصلية، حيث أكلت حواء من التفاحة وسببت طرد الجنس البشري من الجنة إلى الأرض، فأصبحت المرأة التي كانت يومًا مانحة الحياة، أصبحت اليوم عدو الإنسانية.



وكما ترون فإن العشوائية في هذا العالم تحمل داخلها نظاماً.



إن مقياس إيمانك هو مقياس الألم الذي يمكنك احتماله.



الفن هو محاولة الإنسان تقليد جمال ما خلقه الرب.



ما يهم حقًا هو ما تؤمن به.