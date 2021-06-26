"مهرجان الرافدين السينمائي الدولي"... دورة أولى

يسعى "مهرجان الرافدين السينمائي الدولي" في دورته الأولى، إلى تقديم "منهاج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية القصيرة".



وقال رئيس المهرجان مصطفى البياتي، إن الدورة ستقام ليومين في 28 و29 حزيران/يونيو الجاري في بغداد، وستشمل أربع جوائز رسمية هي (جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، جائزة لجنة التحكيم، جائزة الجمهور).



وتقدم للمهرجان 416 فيلماً من 42 دولة وصل منها إلى المنافسة الرسمية 50 فيلماً من 23 دولة.



وتضم لجنة التحكيم السيناريست ولاء المانع ومدير التصوير عمار جمال وأستاذ الفنون الجميلة قيس القره لوسي.



وتم ترشيح الفيلم العراقي "The Shoot" ليكون من بين الأفلام العراقية المشاركة في المهرجان، ويتحدث الفيلم عن أبرز البطولات التي قدمتها القوات الأمنية بشتى صنوفها ضد تنظيم "داعش".