مقتل ثلاثة عناصر من "قسد" بينهم قيادي وجرح آخرين في دير الزور والحسكة

قُتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا "قسد" وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة هجمات استهدفت آلياتهم في قرية طويرش ومفرق قرية رويشد بريفي الحسكة ودير الزور في سوريا.



مصادر محلية من المنطقة اليعربية، أفادت لوسائل إعلام محلية، إن «انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف سيارة تقل عدداً من مسلحي ميليشيا "قسد"، بينهم قيادي، قرب محطة وقود مقابل قرية طويرش، أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخر، وإحداث أضرار مادية في المكان».



وفي ريف دير الزور الشمالي، قُتل مسلحاً من ميليشيا "قسد"، وأصيب اثنان آخران باستهداف سيارتهم على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد، على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور».



في المقابل، تواصل ميليشيا "قسد" عملية الاستيلاء على مراكز الحبوب والطحين، حيث أنذرت "قسد" العاملين بمؤسسة إكثار البذار بإخلاء مقرات عملهم تمهيداً للاستيلاء عليها، كما فعلت منتصف الشهر الماضي عندما استولت على المطاحن العامة ونهبت محتوياتها والسيارات التابعة لها وأجبرت السائقين فيها بالقوة على العمل بإمرتها.



وأُغلق نحو 40 مخبزاً، بسبب تضاعف أسعار الطحين، بعد الحصار الذي تفرضه الميليشيا، وعملية سلب المطاحن والأفران في مناطق سيطرتها.